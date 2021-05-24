رسالة من هداف الدوري السعودي بعد تألقه بعمر 36 سنة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أعرب الفرنسي بافيتيمبي غوميز المحترف في صفوف الهلال السعودي، عن سعادته بالحصول على الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثانية على التوالي، وعزز غوميز، رصيده كهداف للموسم الحالي، بعد هدفه في شباك التعاون ليرفع رصيده من الأهداف إلى 24 هدفاً بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه قبل جولة من نهاية المسابقة، ونشر غوميز صاحب الـ36 سنة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، صورة من احتفالات لاعبي الهلال بعد حسم لقب الدوري رسمياً، ووجه المهاجم الفرنسي عبر «تويتر»، رسالة إلى الشباب المحبط من صدامات الحياة، جاء فيها: «الصبر والعزم دائماً يؤتي ثماره».

وأعاد غوميز لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للهلال للمرة الأولى منذ 7 أعوام، إذ كان اللاعب السابق ناصر الشمراني آخر من حصل على الحذاء الذهبي مع «الأزرق»، قبل أن يؤكد غوميز حصوله على لقب الهداف مع بقاء جولة على نهاية مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بتسجيله 24 هدفاً مع الهلال في الموسم الحالي، ولم يعرف مهاجمو الهلال لقب الهداف منذ موسم 2013-2014 إذ سجل ناصر الشمراني حينها 21 هدفاً جعلته هدافاً للمسابقة، قبل أن يغيب ذلك اللقب عن خزائن لاعبي الأزرق.

وحصل عمر السومة على لقب الهداف 3 مرات متتالية بين عامي 2014 و2017، إذ سجل 22، 27 و24 هدفاً في كل موسم على التوالي، قبل أن يخطف التشيلي روني فيرنانديز لاعب الفيحاء اللقب موسم 2017-2018 برصيد 13 هدفاً.

واحتكر عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر لقب الهداف في الموسمين الماضيين، إذ سجل 34 هدفاً في موسم 2018-2019 و29 في موسم 2019-2020، بينما هناك فرصة سانحة لغوميز لرفع عدد أهدافه قبل ختام المسابقة الأسبوع المقبل.

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