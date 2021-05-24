توصية بتأجيل "الألعاب العربية" في العراق إلى 2023

المصدر: دبي - علي شدهان

تلقى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، توصية مقدمة من لجنته الفنية، بتأجيل دورة الألعاب العربية المقرر لها في العراق 2021 إلى العام 2023، مع احتفاظ العراق بحق الاستضافة.

اجتماع الخميس

وأقرت اللجنة، التوصية في اجتماعها الذي انعقد اليوم الاثنين «عن بعد»، ورفعت في ختامه توصية التأجيل إلى المكتب التنفيذي لمناقشتها خلال اجتماعه المقرر له الخميس المقبل.

تبرير التأجيل

وبررت اللجنة توصية التأجيل بما أسمته بـ «صعوبة» إقامة الدورة في العراق في العام الجاري، في ظل انتشار مخاطر وباء «كورونا» في العالم.

خطاب عراقي

وكشفت اللجنة النقاب عن أنها تلقت خطاباً بهذا الشأن من وزارة الشباب والرياضة العراقية، متمنية أن تسهم الظروف في تنظيم الدورة في العراق في العام 2023.

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