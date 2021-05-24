شقيق اللاعب المصري صالح جمعة يؤكد نقله للمستشفى ويطلب له الدعاء

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض صالح جمعة لاعب الأهلي المصري السابق ولاعب سيراميكا الحالي لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشر شقيقه عبد الرحمن عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة لشقيقه وهو مستلق على سرير في أحد المستشفيات، دون أن يوضح ما هي إصابته أو مما يعانيه لاعب المارد الأحمر السابق، واكتفى بالدعاء له قائلا: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية".

كما طالب عبد الرحمن جمعة متابعيه بالدعاء لشقيقه.

وذكرت وسائل إعلام مصرية إلى أن صالح جمعة تعرض لوعكة صحية فى منتصف الليل، الأمر الذى أدى لنقل اللاعب على الفور إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والاطمئنان على حالته الصحية.

وشعر صالح جمعة ببعض آلام المعدة، مع الشعور بـ"دوخة" ما أدى لنقله إلى المستشفى، وأجرى الفحوصات الطبية اللازمة ليطمئن اللاعب على صحته بعدما حصل على بعض العقاقير الطبية.

وتحسنت حالة صالح جمعة بعد أن تناول الأدوية اللازمة وأجرى الفحوصات الطبية، وقد يسمح للاعب بالمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه التى ستقام اليوم، الإثنين، وإن كان الأقرب أن يحصل على راحة من التمرين بفرمان من ضياء السيد المدير الفنى، وفقاً لليوم السابع.

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