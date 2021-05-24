لبيب: حل أزمة الزمالك المالية خلال 3 أسابيع

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

وعد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة الجديدة، المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، بحل الأزمة المالية التي يعانيها النادي، باعتبارها أهم الأولويات وحدد فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأكثر لوضع خطة للخروج من الأزمة، وقال: كل الأمور المتعلقة بفريق الكرة ستكون في مقدمة الأولويات، وسيتم عقد اجتماعات مع اللاعبين الذين لديهم مستحقات متأخرة لحل كل الأمور، وهدفنا فتح صفحة بيضاء مع الجميع داخل الزمالك وخارجه، مع احترام القوانين الرياضية وكل المؤسسات والحفاظ على حقوق النادي.

وقال: هدفنا إسعاد الجماهير، وستتم مناقشة كل أمور النادي في أول اجتماع للجنة، ووضع تصورات جيدة وشدد أنه لن يتخذ أي قرارات فردية، وسيبتعد هو وأعضاء اللجنة عن الظهور الإعلامي للتركيز في إدارة النادي، وتحقيق آمال جماهيره، على أن يكون هناك متحدث رسمي باسم النادي.

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