أطقم إماراتية لإدارة المباريات الدولية الودية للمنتخبات الزائرة للدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كلفّت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم طاقم تحكيم مكون من أحمد بلال «حكم ساحة»، وإبراهيم العجمي «مساعد أول»، ومحمد الشحي «مساعد ثان» لإدارة المباراة الدولية الودية بين منتخبي ماليزيا والكويت التي ستُلعب في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب «ذا سيفنز».

كما كلفت يوسف الجسمي «حكم ساحة»، ومحمد العبيدلي «مساعد أول»، وياسر سبيل المرشدي «مساعد ثان» لإدارة المباراة الودية بين منتخبي إندونيسيا وأفغانستان في تمام الساعة السادسة مساء يوم بعد غد الثلاثاء على ملعب جبل علي.

وفي اليوم نفسه يُدير محمد سالم يوسف «حكم ساحة»، وعلي الشحي «مساعد أول»، وعامر عبدالله حسن «مساعد ثان» المباراة الودية بين منتخبي تايلاند وعُمان على ملعب «ذا سيفنز» في تمام الساعة السابعة مساءً.

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