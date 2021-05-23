درجال يفكك أزمة «الشرطة» مع منتخب العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

نجح عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، نجم كرة القدم العراقية الشهير، في تفكيك أزمة «الشرطة» مع منتخب العراق الأول، بعد قرار النادي بسحب لاعبيه من معسكر أسود الرافدين في البصرة استعداداً لاستئناف مرحلة التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

حزمة حلول

ونشبت الأزمة بعد رفض لجنة المسابقات التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، حزمة الحلول التي قدمها «الشرطة» بتأجيل مباراته الحاسمة أمام الميناء الجمعة المقبل في ربع نهائي كأس العراق، أو نقلها من ملعبه في بغداد إلى البصرة، أو تأجيل جميع مباريات الدور ربع النهائي إلى موعد آخر يحفظ حق المنتخب الوطني في لاعبيه الدوليين، ويصون حقوق الأندية في الحصول على خدمات نجومها الدوليين، الأمر الذي دفع نادي الشرطة إلى اتخاذ قراره الصعب بسحب نجومه الـ 9 من معسكر منتخب العراق.

حل الأزمة

والتقى عدنان درجال برئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشرطة بهدف حل الأزمة خدمة لمسيرة منتخب العراق، مع التأكيد على عدم التأثير على حقوق النادي، خصوصا وأن ودية «أسود الرافدين» أمام طاجيكستان تقام في غير أيام «فيفا»، ما يعني عدم إلزام الشرطة بالسماح لنجومه بالالتحاق بمعسكر منتخب العراق.

المدينة الرياضية

كما بحث عدنان درجال، آخر مستجدات إنشاء المدينة الرياضية لنادي الشرطة في مقره بالعاصمة بغداد، والمعوقات التي تحول دون إنجاز المشروع الحلم.

مشاركة النجوم

وحرص عدنان درجال على حضور جانب من الوحدة التدريبية لفريق «الشرطة»، والتي أقيمت على ملعبه بمشاركة نجومه المسحوبين من معسكر منتخب العراق.

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