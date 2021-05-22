غموض في وفاة لاعب كرة عراقي

المصدر: دبي-علي شدهان

سادت حالة من الغموض والتكهنات حول أسباب وفاة علي جاسم لاعب منتخب شباب العراق، وفريق الدفاع المدني الأول لكرة القدم، أحد فرق دوري الدرجة الأولى العراقي.

نوبة مفاجئة

وفارق جاسم "29 عاما" الحياة إثر نوبة مفاجئة تعرض لها بعد العودة إلى منزله، وسط تباين في معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

أسباب غامضة

ولم يكن علي جاسم، اللاعب الأول الذي فارق الحياة نتيجة أسباب فيها الكثير من الغموض، بل سبقه أكثر من لاعب خسرتهم كرة القدم العراقية في الفترة الأخيرة.

منتخب الشباب

وسبق للراحل تمثيل منتخب شباب العراق لكرة القدم، وفرق النفط والصناعة والمصافي و الصناعات، وأخيرا الدفاع المدني.

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