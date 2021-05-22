«تريزيغيه» يستكمل برنامجه العلاجي في القاهرة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تقرر أن يستكمل المصري الدولي محمود حسن «تريزيغيه»، نجم أستون فيلا الإنجليزي، برنامجه العلاجي في القاهرة، قبل عودته إلى إنجلترا في يونيو المقبل، وذلك وفقاً للبرنامج والجدول الزمني الذي وضعه النادي الإنجليزي، واطلع عليه اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب مصر.

وعاد «تريزيغيه» إلى مصر مساء أمس، بعد انتهاء موسمه، حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة فريقه أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي، مطلع أبريل الماضي، وتعرض اللاعب لتدخل قوى مع ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز «الريدز» بهدفين مقابل هدف وحيد، وعقب الإصابة، صرح دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، بأن متوسط فترة غياب الدولي المصري من 6 إلى 9 أشهر.

وأوفد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، اختصاصي العلاج الطبيعي بالمنتخب المصري إلى لندن، للاطلاع على البرنامج العلاجي للاعب، واجتمع صدقي مع طبيب أستون فيلا، واختصاصي التأهيل، كما التقى أيضاً بالجراح الذي أجرى الجراحة «لتريزيغيه»، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهاز المنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، لجميع لاعبي المنتخب.

إشادة

في سياق منفصل، أشاد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، بالمقترح الذي قدمه اتحاد الكرة السعودي، بشأن إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة، وقوبل المقترح بدعم دولي كبير، إذ صوت 166 اتحاداً لصالحه، مقابل رفض 22 صوتاً خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال أبو ريدة: «العالم يتغير سريعاً، من كان يقول إن التغييرات التي حصلت داخل الملعب نفسه، ستسير بتلك السرعة، ويقبل الجميع وجود التكنولوجيا؟ كل ذلك يجعلنا نفكر في الأمر، هناك بالتأكيد جزء اقتصاد كبير جداً، وندرس هل له انعكاس على المستوى الفني».

وأضاف «كثرة الإيرادات ستعود بالنفع على الدول والمنتخبات الصغيرة، وكل شيء قيد الدراسة، وأن الأجيال الجديدة تفكر بشكل مختلف، وأعتقد أنه سيكون هناك رد مختلف على ذلك المقترح، عن كوننا أشخاص قديمة في تلك المسألة».

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