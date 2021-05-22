300 ألف دولار من «كاف» تنقذ الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تنتظر لجنة تطبيع نادي الهلال مبلغ 300 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حافز تأهل الفريق لدور المجموعات الأفريقية لحسم أزمة الشيكات وتسديد أموال نجوم الفريق الجدد، وطالب نادي الهلال الأندية التي تعاقد مع لاعبين منها بمنحه مهلة إلى حين تسلم المبلغ من الاتحاد الأفريقي، وكانت لجنة التطبيع قد أصدرت بياناً كشفت فيه عن تغطية كل شيكات اللاعبين بالتراضي خلال الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى كشف عبد العزيز سيد أحمد رئيس لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم عن أن لجنته لا علم لها بقرار من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بشأن إيقاف العقوبة المفروضة على لاعبي المريخ.

وقال عبد العزيز في تصريحات، إن قرار لجنة الاستئنافات بشأن لاعبي المريخ محمد الرشيد وبخيت خميس ورمضان عجب، سيكون سارياً، مشدداً على أن قرار لجنته سيظل سارياً ما لم تصدر جهة أعلى من الاستئنافات قراراً بإيقافه، وأكد سيد أحمد أن عقوبة اللاعبين ستتواصل حتى نهاية الشهر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز