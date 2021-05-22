رمضان صبحي يغازل الأهلي المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

قام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمنتخب المصري رمضان صبحي بتغيير صورته الشخصية عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث وضع صورته بقميص ناديه السابق الأهلي المصري في خطوة وصفتها وسائل إعلام مصرية بمحاولة لمغازلة الأهلي وجماهيره.

وسبق لرمضان صبحي أن صرح للفنان المصري رامز جلال أنه مازال يشجع الأهلي ويرغب في العودة إلى قائمته بشرط موافقة ناديه الحالي.

ورحل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز عقب نهاية إعارته لصفوف الأهلي، ورفض مفاوضات النادي الأحمر معه، الأمر الذي أثار غضب جماهير الأهلي، بعدما رفض البقاء مع الفريق.

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