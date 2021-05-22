الاتحاد السعودي يقترح إقامة كأس العالم كل سنتين

المصدر: (لوزان - أ ف ب)

تقدّم الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال افتتاح الجمعية العمومية الـ71 للاتحاد الدولي أمس «كونعرس فيفا»، باقتراح لدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرّة كل سنتين بدلاً من أربع كما هو مطبق منذ انطلاق المسابقة عام 1930، وحصل الاقتراح على موافقة 166 عضوا مقابل رفض 22 ، فيما كان بحاجة لاكثرية 95 صوتا من أصل 209 اتحادات يحق لها التصويت.

من ناحية اخرى دعا السويسري إنفانتينو رئيس «فيفا» إلى تعديل الروزنامة الدولية لما بعد عام 2024، وأكد عزمه «تحديد موعد» لمشروعه لكأس العالم للأندية التي تم رفع عدد المشاركين فيها إلى 24 فريقاً، وتم عقد إجتماع الجمعية العمومية «افتراضياً» عبر «الفيديو كونفرنس». (لوزان - أ ف ب)

دعا السويسري إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس إلى تعديل الرزنامة الدولية لما بعد عام 2024، مؤكداً البدء «من صفحة بيضاء» حول هذا الموضوع المثير للجدل بين لاعبي كرة القدم العالمية.

وتقدّم الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال افتتاح الجمعية العمومية الـ71 للهيئة الدولية المنظم افتراضياً عبر الفيديو، باقتراح لدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرّة كل سنتين بدلاً من أربع كما هو معمول منذ انطلاق المسابقة عام 1930.

وأكد إنفانتينو عزمه على «تحديد موعد» لمشروعه كأس العالم للأندية التي تم رفع عدد المشاركين فيها إلى 24 فريقاً.

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