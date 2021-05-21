الاتحاد السوداني يشارك في عمومية «فيفا»

المصدر: متابعة- طلحة عبد الله

شارك اتحاد كرة القدم السوداني، في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي انطلقت في الثالثة من مساء اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو، برئاسة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويبدأ التسجيل عند الثانية والنصف، ويمثل الاتحاد السوداني كل من البروفسور كمال شداد رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عامر عبد الرحمن النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والبروفسور محمد جلال رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء، والدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد.

وكان رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، عاد إلى الخرطوم مساء أمس الخميس قادماً من الإمارات، بعد تلبيته دعوة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لحضور نهائي كأس رئيس الدولة بين النصر وشباب الأهلي، والذي توج به الأخير، بعد فوزه بهدفين لهدف، والتقي خلال زيارته للإمارات بالرياضيين في النادي السوداني في العين، وقدم محاضرة عن تطور كرة القدم وقطاع الناشئين في السودان، كما أنجز مهام عدة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز