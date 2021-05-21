الكويت وتشرين السوري يبدآن المهمة الآسيوية

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

ينطلق اليوم قطار منافسات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس الاتحاد الآسيوي، والتي يستضيفها الفيصلي الأردني على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، وسيخوض الكويت الكويتي المنافسات بمواجهة تشرين السوري، والتي يتطلع من خلالها الجهاز الفني والإداري إلى تحقيق الفوز الأول لضمان المنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني.

وشهدت اللحظات الأخيرة قبيل غلق باب تسجيل قائمة اللاعبين لدى الاتحاد الآسيوي، قيد الكويت للتونسي أحمد العكايشي بدلاً من الإيفواري جمعة سعيد، بجانب نجاح مساعي الجهاز الإداري في قيد علي حسين كلاعب إيراني والاستفادة من وجود لاعب آسيوي، بالإضافة إلى الفرنسي سيسوكو، والتونسي رامي البدوي، ومن المرجح الدفع بالرباعي من بداية المباراة للاستفادة من قدراتهم بعدما تابع الجهاز الفني أكثر من مباراة لفريق تشرين السوري ومعرفة نقاط القوة والضعف واختيار التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها.

وشدد الإسباني غونزاليس مدرب الكويت خلال التدريبات التي جرت في عمان على التمرير السريع، لتفادي الاحتكاك المباشر بالمنافس لتمتعهم بالقوة الجسمانية والسرعات، إلى جانب الحماس لإثبات وجودهم في مشاركتهم الآسيوية الأولى.

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