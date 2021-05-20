«فيفا» يحرم الهلال السوداني من التعاقدات

أكد حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، أنهم تسلموا خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يقضي بحرمان نادي الهلال من التعاقدات مع اللاعبين في فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح أن القرار أتى على خلفية التصعيد بشأن شكوى اللاعبين الجزائري محمد بولعويدات، والتونسي شهاب بن فرج، وقال أبو جبل إن «فيفا» أوضح أن نفاذ العقوبة مشروط بعدم السداد.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي كاس رفضت استئناف الهلال بخصوص بولعويدات وشهاب بن فرج.

وقلل نزار عوض مالك عضو مجلس إدارة نادي الهلال من العقوبة، ووصفها بغير المقلقة لأن رفعها مشروط بدفع مستحقات اللاعبين، وقال: هذا ما سنقوم به وتركيزنا حالياً على مباراة القمة الأحد المقبل.

وأوضح مالك أن الفريق سيعود إلى التدريبات بعد أن عاد من معسكر القاهرة، وقال: سيدخل الفريق معسكراً مغلقاً غداً بفندق النادي حتى موعد مباراة القمة، وأضاف: الكل خلف الفريق في المباراة المهمة أمام الند التقليدي المريخ والتي تعتبر بطولة خاصة. (الخرطوم- حسن فاروق)

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