السعودية تقترح إقامة المونديال كل عامين

المصدر: (زوريخ - أ ف ب)

تقدّم الاتحاد السعودي لكرة القدم باقتراح لدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرّة كل سنتين بدلاً من أربع كما هو معمول منذ انطلاق المسابقة عام 1930، بحسب ما جاء في جدول أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا) الحادي والسبعين.

وضمن جدول أعمال الجمعية العمومية (كونغرس) لـ211 اتحاداً وطنياً المقرّر في زيوريخ الجمعة، ورد في المادة العاشرة البند 1 «اقتراح الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء دراسة جدوى حول تأثير إقامة كأس العالم (للرجال) وكأس العالم للسيدات مرة كل سنتين».

وكان الرئيس السابق، السويسري جوزيف بلاتر قد اقترح قبل نحو عقدين هذه الفكرة، ثم كرّرها في 2018 نائب رئيس فيفا، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس.

كما روّج لهذه الفكرة في مارس الماضي المدرب الفرنسي أرسين فينغر، المسؤول عن تطوير الكرة في فيفا حالياً.

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