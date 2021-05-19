«إبراهومة» يطالب بمحاربة الفساد

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

طالب المدرب الوطني إبراهيم حسين (إبراهومة) بمحاربة الفساد الرياضي، وعبر من خلال رسالة وجهها للوسط الرياضي في السودان على ضرورة الوقفة القوية، خلال الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد السوداني لكرة القدم، والنظر في أمر المجموعات المتنافسة والصراعات المحيطة بها، مشيراً إلى أن هناك مجموعات أدمنت الخلافات، والآن تسعى من أجل دخول الانتخابات المقبلة رغماً عن الفساد، الذي استشرى في جميع مناحي العمل الرياضي، محدداً الملاعب والأندية والحكام وكذلك المدربين ولم يستثن اللاعبين، واختتم إبراهومة رسالته بالتأكيد على أن الفساد هزم الرياضة السودانية، ولا بد من محاربته والوقوف ضده حتى لا يستفحل، ويستمر في المستقبل القريب.

على جانب آخر، تعرض لاعب وسط المريخ كردمان لإصابة في الركبة في مباراة الفريق، التي أجراها أمام فريق سيراميك كيلوباترا المصري ضمن معسكره التحضيري بالقاهرة، وأكدت الفحوصات الطبية، التي أجراها اللاعب عن غيابه لفترة شهر عن الملاعب، وتكررت إصابة اللاعب بشكل مستمر مع الفريق في الفترة الأخيرة.

واضطرت بعثة فريق كرة القدم بنادي الهلال السوداني للعودة إلى العاصمة الخرطوم من القاهرة على دفعتين، وذلك بسبب عدم توفر حجز في شركة طيران واحدة، وحدد الجهاز الفني مع القطاع الرياضي بالنادي على مواعيد دخول المعسكر المغلق ومكانه.

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