«الكويت» يُغلق «المحلية» وجاهز للآسيوية

المصدر: (الكويت - أحمد عبد اللطيف)

يبدأ اليوم الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي، التركيز على خوض منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بعد أن وصلت بعثة الفريق أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، لخوض مباريات المجموعة الثالثة التي يستضيفها الفيصلي الأردني خلال الفترة من 21 إلى 27 من الشهر الجاري بجانب تشرين السوري ومركز شباب الأمعري الفلسطيني، بعد انسحاب السيب العماني وهو ما منح الكويت الكويتي والأمعري بطاقتي التأهل بدل مواجهتهما ليتأهل منهما فريق ينضم للمجموعة، وبناء على المعلومات التي توصل إليها الجهاز الإداري عن الفرق المنافسة استقر الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني غونزاليس على القائمة التي ستخوض المواجهات الثلاث خاصة انه دخل في مفاضلة بين المحترفين الخمسة لاختيار ثلاثة فقط ليتم ترجيح كفة المدافع التونسي رامي البدوي والمهاجم الإيفواري جمعة سعيد، ولاعب الوسط الفرنسي سيسوكو ونظراً لعدم وجود محترف آسيوي افتقد الفريق لميزة تسجيل آسيوي في القائمة (3 + 1).

وفي الوقت نفسه، اطمأن الجهاز الفني على اللاعبين عقب انتهاء مباراة الفريق الأخيرة أمام السالمية التي حقق فيها الفوز بخماسية مقابل هدف،وهو ما جعل عادل عقلة نائب رئيس جهاز الكرة يؤكد على اللاعبين بأهمية التركيز في البطولة الآسيوية بعد فقدان الفريق لقب الدوري في الموسم الحالي.

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