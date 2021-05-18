معلول يغيب عن الأهلي أمام صن داونز

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تأكد غياب الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري، عن المشاركة مع فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي، الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفقاً لما أعلنه الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا أمس، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك سط إجراءات احترازية مشددة، خشية تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس «كورونا»، وأجرى الفريق مراناً خفيفاً في اليوم نفسه، وكان الأهلي قد فاز على ملعبه ذهاباً بنتيجة (2-0).

ويبتعد معلول عن المشاركة مع الأهلي منذ فبراير الماضي، إثر إصابته في العضلة الخلفية بكأس العالم للأندية، وقرر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، ضم اللاعب إلى قائمة الفريق في جنوب أفريقيا، على أن يتم تجهيزه للحضور مع الفريق في مباراة نهضة بركان.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: «معلول أجرى أشعة قبل السفر وأكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب مرحلة جديدة في البرنامج الخاص به ومشاركته في جزء من المران الجماعي».

وأوضح «فرصة مشاركة معلول أمام صن داونز صعبة، فيما سيكون متاحاً تحت تصرف ورؤية الجهاز الفني في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المقرر لها يوم 28 مايو الجاري في قطر».

في سياق مختلف، أعلنت اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك، الموافقة على تأسيس شركة كرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة شركةً مساهمةً مصريةً وفقاً لقانون الرياضة، وتحديد رأس مالها المبدئي على أن يتم تشكيل مجلسها في الفترة المقبلة، وكان الأهلي قد أعلن عن تأسيس شركة كرة القدم أول من أمس، برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور.

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