الأهلي المصري يكشف عن موقف معلول وتطورات إصابة حمدي فتحي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبية للفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف لاعب المارد الأحمر التونسي علي معلول، من العودة إلى التدريبات الجماعية.

وكانت بعثة القلعة الحمراء قد وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرغ، لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل.

وأوضح أبو عبلة عبر الموقع الرسمي للأهلي اأن علي معلول، سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من غد الأربعاء.

وتابع طبيب الأحمر أن الظهير التونسي أجرى أشعة رنين قبل السفر من القاهرة أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في البرنامج الخاص به من خلال مشاركته في جزء من المران الجماعي.

وأشار رئيس الجهاز الطبي الى أن فرصة مشاركة معلول أمام صن داونز صعبة، فيما سيكون متاحا تحت تصرف ورؤية الجهاز الفني في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري في قطر.

وكان معلول قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وحرص الجهاز الفني على ضم معلول إلى قائمة الفريق المتواجدة في جنوب أفريقيا، بعد الاطمئنان على حالته، على أن يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق في مباراة نهضة بركان.

كما كشف أبوعبلة عن موقف اللاعب حمدي فتحي من العودة إلى التدريبات الجماعية

وأوضح أن فتحي أجرى أشعة في القاهرة قبل سفر البعثة إلى جنوب أفريقيا، وكشفت نتائج الأشعة عن وجود التئام شبه كامل في موضع إصابته.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن نسبة لحاق فتحي بمواجهة صن داونز متوسطة، بينما نسبة لحاقه بمباراة نهضة بركان قوية.

وكان لاعب وسط الأحمر قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده مع المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى أمم اأفريقيا

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