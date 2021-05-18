اتحاد الكرة المصري يحدد 3 شروط لعودة الجماهير للملاعب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عن مشروع لإعادة الجماهير إلى مدرجات الملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لثلاث اشتراطات رئيسية للحفاظ على صحة وسلامة الجماهير.

وقال مجاهد إنه جهز مشروعا لعرضه على الجهات المختصة لعودة الجماهير للمباريات بنسب محددة خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح أن نسبة حضور الجماهير ستحدد بناء على سعة كل استاد رياضي.

وأضاف مجاهد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" التليفزيونية اليوم الثلاثاء، أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيكون شرطا أساسيا لحضور مباريات الدوري في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على أرواح الجماهير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز