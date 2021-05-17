دبي تجهز الأزرق الكويتي لتصفيات المونديال

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

تجهز دبي، منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022،وكأس آسيا 2023، حيث ينتظم 30 لاعباً في معسكر الإعداد المقرر في «دانة الدنيا» ويستمر حتى 29 الجاري، ويتخلله مباراة ودية مع المنتخب الماليزي 23 الجاري، وتستضيف الكويت مباريات المجموعة الثانية للتصفيات، وينتظر «الأزرق» 3 مواجهات حاسمة أمام منتخبات أستراليا والأردن والصين تايبيه أيام 3 و 11 و15 يونيوالمقبل ويحتل المنتخب المركز الثاني بالمجموعة برصيد 10 نقاط.ويسعى الجهاز الفني بقيادة الإسباني كاراسكو إلى رفع معدل لياقة اللاعبين مع الحفاظ على سلامتهم خشيه تعرضهم للإصابات وسيلتحق ببعثة المنتخب سداسي نادي الكويت بعد انتهاء مهمتهم في كأس الاتحاد الآسيوي.

وأكد الدكتور عبد المجيد البناي طبيب المنتخب تخوفه من تعرض اللاعبين لإصابات عضلية، بسبب ضغط مباريات الدوري في الفترة الأخيرة وقال: لدينا أمل كبير باكتمال صفوف المنتخب خلال معسكر دبي وعدم تعرضهم لإصابات نظراً لحاجة الجهاز الفني لجهود جميع اللاعبين.





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