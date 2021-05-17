قائد الأهلي يرحب بمنصبه الجديد ولا حديث عن الانتخابات

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

عاد حسام غالي قائد فريق الأهلي المصري الأسبق، إلى القلعة الحمراء من جديد، وذلك بعد تعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة كرة القدم التي أعلن النادي عن تشكيلها أول من أمس، برئاسة رجل الأعمال المصري ياسين منصور، ونائبه مصطفى مراد فهمي.

وعلى الرغم من ترحيب غالي بالتواجد في عضوية شركة كرة القدم، وسعادته بثقة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، إلا أن هذا القرار جاء ليربك موقفه من الترشح في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، خصوصاً وأنه أعلن عزمه دخول الانتخابات على منصب العضوية، كخطوة أولى نحو تحقيق حلمه برئاسة النادي، غير أن اللائحة تحظر تواجد أعضاء مجلس إدارة النادي في شركة كرة القدم.

وتحدثت تقارير إعلامية عن انتظار قائد الأهلي الأسبق، لحين إقرار قانون الرياضة الجديد، وذلك لمعرفة مدى قانونية خوضه السباق الانتخابي، وبناء عليه سيحدد موقفه من الاستمرار في مجلس إدارة شركة كرة القدم من عدمه، لكن جاء موقف غالي مغايراً تمام لما يثار.

ورحب غالي، الذي تم تعيينه عضواً في مجلس النواب المصري، بمنصبه الجديد، ولم يتحدث عن موقفه من الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة، خصوصاً وأنه من أبناء النادي الذين يحظون بثقة مجلس الإدارة، كأحد الكوادر الشبابية الناجحة والمبشرة، على الرغم من الخلافات التي حدثت بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة، بعد فترة قصيرة من تعيينه منسقاً لقطاع الكرة، قبل أن ينتقل لمنصب مدير الكرة في نادي الجونة، ثم رحيله في أكتوبر من العام الماضي.

وقد كان غالي أحد المساندين له بقوة خلال الانتخابات الماضية أمام محمود طاهر، وذلك على عكس الموقف المعروف للاعبي الأهلي، وهو الابتعاد عن الانتخابات.

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