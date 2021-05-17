لاعب عراقي يترك زوجته لعيون «الشرطة»

المصدر: دبي ـ علي شدهان

أثار الدولي العراقي سعد عبدالامير نجم دفاع فريق الشرطة الأول لكرة القدم، موجة واسعة من التعليقات المتباينة بعد تركه زوجته المصابة بوباء «كورونا»، والتحاقه بفريقه لأداء مباراة أمام الميناء ضمن الجولة 31 من الدوري العراقي الممتاز.

تباين التعليقات

وتباينت التعليقات بين الإشادة بخطوة سعد، واعتبار التحاقه، وفاء لقميص الشرطة، فيما ذهب فريق ثانٍ من المعلقين باتجاه تعليقات فيها قدر من التجاوز على اللاعب، كونه ترك زوجته تعاني من الوباء، متهمين إياه بأنه ينوي «الخلاص من الزوجة»!، بينما وجه فريق ثالث من المعلقين بوصلة تعليقاته نحو إدارتي النادي والفريق، حول كيفية السماح للاعب مخالط لزوجته المصابة بـ«كورونا» من الالتحاق بالفريق، والمشاركة معه في أداء مباراة في الدوري!

ثناء وشكر

وبعيداً عن تباين التعليقات، أثنى الصربي الكسندر التش مدرب فريق الشرطة على خطوة سعد، واصفاً لاعبه بأنه قائد حقيقي، فيما وجهت إدارة النادي الشكر لسعد لإخلاصه وتفانيه من أجل الشرطة والتحاقه بفريقه قبل المباراة بيوم بعد تعذر مرافقة الوفد نتيجة نقل زوجته إلى المشفى، متمنين الشفاء العاجل للزوجة.

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