«المسابقات» تبحث ترتيبات «خليجي 25» الثلاثاء المقبل

المصدر: دبي - العوضي النمر

تعقد لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اجتماعاً مهماً، 25 الجاري، «عن بُعد»، لبحث ترتيبات «خليجي 25»، ويحضر الاجتماع محمد بن هزام، أمين عام اتحاد الكرة الإماراتي عضو اللجنة، وأكد اتحاد كأس الخليج العربي في بيان، أمس، عقده اجتماعاً تنسيقياً مؤخراً مع اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لمناقشة الموعد المقترح لإقامة البطولة في محافظة البصرة العراقیة.

وأشار البيان إلى أنه «وفقاً لما تنص عليه لائحة لجنة المسابقات فإن لجان اتحاد كأس الخليج العربي ستعقد خلال المرحلة المقبلة عدة اجتماعـات لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم «خليجي 25» وتوقيتها، ويتم رفع توصیات اللجان إلى الأمانة العامة، من أجل رفعها إلى المكتب التنفیذي للاتحاد الخليجي لمراجعتها والبـت فیھـا بشكل رسمي».

وأشار البيان إلى أن الموعد المقدم من اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي حدد إقامة المنافسات خلال الفترة ما بين شهري ديسمبر 2021 ويناير 2022.

وأكد اتحاد كأس الخلیج العربي أن الاجتماعات التنســیقیة بینـه وبـین اللجنـة التطبیعیـة لاتحاد الكـرة العراقـي مستمرة، وستتواصل الزيارات التفقدية لمكان الاستضافة من أجل الوقوف على سير العمل في المرافق التي يتم تجهيزها لاستقبال الحدث، في إطار حرص الاتحاد الخليجي على تقديم نسـخة ممیـزة من البطولة تنسجم مع مكانتها الكبيرة في المنطقـة.

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