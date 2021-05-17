وفاة مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم سامي النعاش بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم، سامي حسن الهادي "النعاش"، أمس الأحد، في عدن، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفاد مصدر طبي يمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الكابتن النعاش، توفي أمس، في مركز العزل بمديرية البريقة غربي عدن، بعد نحو شهر من إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن النعاش (64 عاما)، وهو اللاعب السابق لفريق التلال لكرة القدم، تعرض لانتكاسة صحية مفاجئة، بعد أسبوعين من نقله إلى قسم العناية المركزة.

ويعد المدير الفني للمنتخب اليمني، الشخصية الرياضية الثانية التي تتوفى خلال شهر، حيث توفي مدرب نادي الصقر في تعز، إبراهيم يوسف، الشهر الماضي، بعد نحو أسبوعين من نقله إلى المستشفى في عدن.

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