شبيبة القبائل وبيراميدز يقتربان من نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي

المصدر: أ ف ب

بات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مرمى شبيبة القبائل الجزائري وبيراميدز المصري، وذلك بفوز الأول خارج قواعده على الصفاقسي التونسي 1-صفر والثاني على ضيفه أنيمبا النيجيري 4-1 أمس الأحد في ذهاب ربع النهائي.

وخطا شبيبة القبائل خطوة كبيرة على ملعب "الطيب المهيري" في صفاقس بعودته منتصراً.

وبدا الفريق الجزائري الأكثر استحواذا وسيطرة إلا انه لم يشكل الخطورة الكبيرة، فيما اعتمد الصفاقسي على اقفال منطقته بواسطة الكثافة العددية في خط الوسط، مع الانطلاق بالمرتدات السريعة عبر فراس شواط مع الظهير السريع محمد بن علي والليبي صولاح محمد وايمن حرزي.

واعتمد القبائل على التسديد البعيد فمرت كرة محمد بن شعيرة فوق المرمى (ق12)، ومن مرتدة سريعة كاد بن علي أن يمنح المضيف التقدم عندما اخترق وسدد كرة زاحفة أبعدها الحارس الجزائري أسامة بن بوط (ق16).

وجرب بن شعيرة مجددا من مسافة أبعد إلا أن الحارس التونسي محمد هادي كعلول تألق ليبعدها الى ركنية (ق20).

وقبل نهاية الشوط الأول ومن هجمة خاطفة اقتنص الفريق التونسي ركلة جزاء احتسبها الحكم المصري محمود البنا اثر خطأ من الحارس بن بوط على شواط الذي انبرى لها بنفسه وسددها فوق المرمى حارما الصفاقسي من التقدم (ق45).

وتابع "الكناري" أفضليته في الشوط الثاني إذ شدد ضغطه على المرمى التونسي، وحاول الوصول الى شباك كعلول عبر محاولات بن شعيرة ورضا بن سايح والبديل زكريا بولحية، واثمر الضغط عن ركلة جزاء عندما سدد بن سايح كرة بعيدة ارتدت من يد بن علي سجل منها بن سايح اصابة التقدم (ق61).

ولم يتمكن جوبا اوكاسي من تعزيز تقدم الشبيبة اذ سدد فوق المرمى بغرابة وهو في وضعية ملائمة للتسجيل (ق67).

وضغط الصفاقسي في الدقائق الاخيرة املا بإدراك التعادل وسجل البديل اشرف حبسي هدفا لأصحاب الارض ألغاه الحكم بداعي التسلل (ق90+1).

ويلتقي الفريقان ايابا في الجزائر الاحد المقبل.

بيراميدز يحول تخلفه الى فوز كبير

وحذا بيراميدز، وصيف بطل النسخة الماضية، حذو شببية القبائل بعدما قلب الطاولة على ضيفه انيمبا النيجيري، محولاً تأخره الى فوز 4-1 على ملعب الدفاع الجوي.

تقدم انيمبا في الدقيقة الاولي عن طريق فيكتور مبومبا، مستغلا خطأ الحارس شريف اكرامي الذي حاول مراوغته فخطف الكرة وسددها في المرمى.

وعادل النتيجة لبيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة 15 بعدما ضغط على المدافع نيلسون أوغبونايا ونجح في خطف الكرة ومراوغة الحارس جون نوبل، قبل التسديد في المرمى الخالي.

وتغيير الحال تماما بفعل تغييرات الارجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، واسفرت السيطرة والاستحواذ والهجوم الضاغط لاصحاب الارض عن ثلاثة اهدف في 15 دقيقة بعدما نجح عبد الله السعيد في اضافة الهدف الثاني بتسديدة على يسار جون نوبل (ق49).

ثم عزز البديل ابراهيم عادل تقدم اصحاب الارض بهدفين، الأول في الدقيقة 58 بتسديدة مقصية خلفية مرت على يسار الحارس، والثاني في الدقيقة 67 بتسديدة على يمينه.

ونتيجة إيجابية أيضاً للرجاء

لم يتمكن الرجاء البيضاوي المغربي من مواصلة انتصاراته المتتالية، إلا أنه عاد بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بعد تعادلهما 1-1 على ملعب "أورلاندو ستاديوم" في جوهانسبورغ.

ومما لاشك فيه ان النتيجة جيدة للفريق المغربي قبل لقاء الاياب الاحد المقبل 23 الجاري في الدار البيضاء.

وكان الرجاء يمني النفس في مواصلة الانتصارات بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، سعياً الى لقبه الثاني في السنوات الأخيرة بعدما توج بنسخة 2018.

وظهر الفريق المضيف الأفضل في الشوط الاول، إذ كان مسيطراً على وسط الملعب والمبادر الى الهجوم فيما ركن الفريق الأخضر الى الخلف بغية الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة توالياً.

إلا أن هذه الأمر لم يحصل، إذ تمكن فنسنت بولي من منح التقدم الى الفريق الجنوب إفريقي عندما استغل تشتيت خاطئ للكرة من لاعب الرجاء أنس جبيرة ثم سوء تغطية من المدافع مروان الهدهودي، لينفرد بعيداً عن مراقبه ويسجل من تسديدة قوية في قلب مرمى الحارس الدولي أنس الزنيتي (ق39)، مترجماً أفضلية الفريق المضيف.

وتحسن أداء الفريق الزائر مع انطلاق الشوط الثاني، حيث طالب لاعبوه بركلة جزاء اثر لمسة يد واضحة على مدافع أورلاندو نتسيكيليلو نيوزا (ق48).

وحاول سفيان رحيمي ان يهز شباك المضيف من تسديدة ساقطة "لوب" إلا ان الكرة مرت فوق المرمى (ق57).

ولم يتأخر الرجاء كثيرا في ادراك التعادل عبر المهاجم الكونغولي الديمقراطي بن مالانغو الذي استفاد من خطأ في إبعاد الكرة للدفاع الجنوب إفريقي، فتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الى يمين الحارس وايني سانديلاندز (ق60).

وتصدى الزنيتي لتسديدة بولي البعيدة (ق63)، كما تعملق الحارس المغربي في الدقيقة الأخيرة عندما أبعد كرة البديل باسيكا ماكو قبل ان يمررها لأحد زملائه المواجهين للمرمى الخالي (ق90+1).

وحقق كوتون سبور الكاميروني فوزا صعباً على ضيفه جراف السنغالي 1-صفر في مدينة غاروا (شمال شرق الكاميرون).

ولم يستفد الفريق المضيف من التفوق العددي طوال نحو ساعة من اللقاء اثر طرد مدافع جراف الشيخ كوني (ق37).

وانتظر كوتون سبور حتى الدقيقة الاخيرة لانتزاع هدف الفوز عبر لامبيرت أريانا الذي تابع عرضية حسانا مامودو بطريقة مميزة في شباك السنغاليين (ق89).



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