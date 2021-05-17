«كاف» يطلب محضر الاتحاد السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بمحضر اجتماعات إحدى اللجان بالاتحاد السوداني لكرة القدم، للوقوف على حقيقة شفافية عمل اللجنة في ملف معين موكل إليها، حيث يحرص الكاف على مطابقته المعايير المطلوبة، كما يتعلق الأمر بلجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني، ووفقاً لمسؤول بالاتحاد السوداني، أنهم تلقوا خطاباً من الكاف، طالب فيه بالاطلاع على محضر اجتماعات اللجنة.

وأضاف المسؤول أن (كاف)، يرى أن هناك خللاً في التقارير، التي ترده من مراقبي المباريات القارية بالسودان على مستوى الأندية والمنتخبات، مؤكداً أن هذا الخلل يتعلق بالملاعب، التي تقام عليها تلك المباريات، ولهذا تدخل ليتأكد من التزام لجنة التراخيص في العمل على تطبيق تلك المعايير بصورة مثلى.

يذكر أن الاتحاد السوداني ممثلاً في لجنة التراخيص التابعة له، بالتعاون مع الهلال نجح في تكوين لجنة مشتركة لإنقاذ الأندية والمنتخب لخوض مباريات دوري الأبطال، وتصفيات كأس الأمم على استاد نادي الهلال.

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