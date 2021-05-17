مصر تستضيف أمم أفريقيا للشباب 2023

المصدر: (القاهرة ـ عماد الحسيني)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تنظيم بطولتي أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، في نسخة 2023، ودوري أبطال أفريقيا للسيدات 2021، وجاء قرار إسناد «كاف» البطولتين لمصر خلال اجتماع تنفيذي الاتحاد الأفريقي، والذي انعقد في كيجالي عاصمة رواندا.وغاب منتخب مصر عن النسخة الأخيرة في موريتانيا، وذلك بعد الانسحاب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة للبطولة بسبب تفشي فيروس «كورونا» في معسكر الفريق في تونس.

أما دوري أبطال أفريقيا للسيدات، ستقام المنافسات بنظام تصفيات أولية بين 8 مناطق من القارة يوليو المقبل، قبل أن تكون التصفيات النهائية في مصر خلال أكتوبر.

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