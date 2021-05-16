العراق يكشف عن تصميم مجسم "الحلم" لـ"خليجي25" بالبصرة

المصدر: دبي - علي شدهان

كشف العراق ممثلا بوزارة الشباب والرياضة عن التصميم الخاص بمجسم "الحلم" لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم المقرر إقامة نسختها الـ25 في مدينة البصرة أقصى جنوب بلاد ما بين النهرين خلال الفترة من 24 ديسمبر 2021 حتى 7 يناير 2022.

وتحقيقا لهذا الهدف الكبير، التقى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي بالنحات العراقي المعروف أحمد البحراني، لبحث تنفيذ نصب "الحلم" لـ"خليجي25 في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة العراقية.

دلالات تاريخية

ويرمز النصب "الحلم" المصنوع من البرونز العالي الجودة، إلى تاريخ بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بشكل عام، ونسختها ال25 على وجه التحديد، عبر رؤية فنية ذات دلالات تاريخية مجسدة على أرض الواقع، والعمل على تكريسها بشكل واقعي من خلال تصميم فائق الجودة يوضع رمزا شاخصا في مدخل المدينة الرياضية وملعبها الدولي في البصرة.

ويتوقع الإنتهاء من وضع النصب "الحلم" في مدخل المدينة الرياضية في البصرة قبل فترة كافية من انطلاق مباريات "خليجي25"، حيث يتطلب إنجاز النصب فترة 6 أشهر فقط.

وتشتمل تفاصيل المجسم "الحلم" ل"خليجي25"، والذي يبلغ ارتفاعه 60 سم كتصميم، و 6 أمتار عند نصبه، على 8 أيادي متشابكة بروابط الأخوة والمحبة بين أبناء دول الخليج العربي الست، والعراق واليمن، وتحيط تلك الأيادي بكأس البطولة في إشارة إلى التنافس الشريف، والسعي الجاد من قبل جميع المنتخبات لنيل شرف معانقة اللقب.

وبالمجمل، يعكس المجسم "الحلم" لـ"خليجي25"، تلخيصا رمزيا لقيمة كأس الخليج العربي لكرة القدم في خواطر أبناء المنطقة، وما تحظى به البطولة من وضع وجداني خاص جدا في مخيلة عموم أبناء الخليج العربي، والعراق واليمن.

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