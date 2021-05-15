26 لاعباً في قائمة منتخب العراق لمعسكر البصرة

المصدر: دبي- علي شدهان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب العراق الأول لكرة القدم بقيادة السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة أسود الرافدين لمعسكر البصرة المقرر له اعتباراً من 18 الجاري، استعداداً لاستئناف مرحلة التصفيات المزدوجة المؤهلة لـ«مونديال» 2022، وكأس آسيا 2023 في يونيو المقبل بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة.

وتضم القائمة 26 لاعباً هم، جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد وأحمد إبراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وكرار عامر وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان وبشار رسن وصفاء هادي وحسين علي وعلي حصني وهمام طارق وإبراهيم بايش ومحمد قاسم لخط الوسط، وعلاء عبدالزهرة وشيركو كريم وأيمن حسين ومهند علي ومحمد داود لخط الهجوم.

ويخوض أسود الرافدين خلال المعسكر مباراة ودية دولية أمام منتخب طاجيكستان 24 الجاري على ملعب البصرة الدولي.

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