مدرب عراقي يستبق العقوبة بالاستقالة

المصدر: دبي - علي شدهان

استبق لؤي صلاح، مدرب فريق أربيل الأول لكرة القدم، عقوبته المتوقعة من قبل الاتحاد العراقي، بالإيقاف حتى نهاية الموسم الجاري بعد ثبوت قيامه بسلوك مشين تمثل بـ"البصق" على حكم مباراة فريقه أمام الشرطة في الجولة 30 من الدوري العراقي الممتاز، التي أنتهت بالخسارة بهدفين لهدف، بتقديم استقالته اليوم من تدريب فريق أربيل.

لا مفر

وبرغم أن العقوبة لم تعلَن رسمياً حتى الآن، فإن صلاح سارع بتقديم الاستقالة لقناعته بحصولها، وأن لا مفر منها حتى نهاية الموسم، ما دفع إدارة أربيل إلى شكره، وقبول الاستقالة، وتكليف الدكتور طه قادر بديلاً لصلاح لقيادة فريق أربيل حتى نهاية الموسم الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز