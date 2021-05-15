الأهلي يستعد مبكراً للسوبر الأفريقي

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، على سفر بعثة فريق الكرة الأول مبكراً إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي، التي يخوضها الأهلي بصفته حامل لقب دوري الأبطال، ويلاقي فريق نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفيدرالية، في 28 الجاري، ومن المقرر أن تغادر البعثة التي يرأسها رئيس النادي من جنوب أفريقيا مباشرة إلى قطر، بعد ملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في 22 من الشهر نفسه.

وتتجه بعثة الفريق الأحمر إلى جنوب أفريقيا، على متن طائرة خاصة، ووافق الخطيب، على طلب الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني، بشأن الدخول في معسكر مبكر بالدوحة، حيث تغادر البعثة جنوب أفريقيا يوم 23 الجاري، أي في اليوم التالي لمباراة صن داونز، وذلك لتجنب الإرهاق بدلاً من العودة للقاهرة ثم السفر بعد ذلك إلى قطر.

في سياق مختلف، يدرس مسؤولو نادي إنبي، التقدم بشكوى إلى اتحاد كرة القدم، ضد نادي الزمالك، بسبب هتافات جماهيره المسيئة ضد حلمي طولان المدير الفني لإنبي، وذك خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، ضمن منافسات الدوري الممتاز، وانتهت لصالح الزمالك بنتيجة 3 -1.

وشدد إنبي في بيان على أنه لن يصمت على إهانة مدربه والهتاف ضده من قبل جماهير الزمالك وينوي التقدم بشكوى، وذلك لإيقاف ما حدث بعد تكرار الأمر كثيراً في المباريات الأخيرة، رغم قرار اتحاد الكرة بعدم حضور الجماهير في الملاعب في ظل انتشار فيروس «كورونا» ولفت إلى أن الواقعة حدثت أمام أعين إدارة الزمالك ومراقب المباراة، ولم يتحرك أحد لإيقاف الهجوم ضد طولان وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة.

فيما علق طولان على هذه الواقعة وقال خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: «أعلم جيداً من تزعم الهتاف ضدي، وأعرف جيداً أغلب من تواجد في المقصورة ولكنني لا أتفهم سبب هتافهم وانسياقهم وراء هذا الشخص، هذه ليست أخلاق جماهير الزمالك، جماهير الزمالك في الشارع كلها أخلاق وأنا أحدهم في النهاية».

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