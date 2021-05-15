24 ديسمبر موعد انطلاق «خليجي25» في العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، النقاب عن الموعد النهائي لانطلاق مباريات كأس الخليج العربي المقرر لها في مدينة البصرة، في 24 من ديسمبر المقبل وتستمر حتى 7 يناير 2022، وأشار الاتحاد إلى أن العراق، فور تحديد اتحاد كأس الخليج العربي موعد انطلاق «خليجي25»، سارع إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، وعضوية اسعد العيداني محافظ البصرة نائباً، وإياد بنيان رئيس الاتحاد العراقي، ومحمد فرحان الأمين العام للاتحاد العراقي، وأحمد عودة مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة، ووكلاء عدد من الجهات ذات العلاقة،وتعمل اللجنة العليا على تهيئة كل مستلزمات إنجاح البطولة، التي تحظى باهتمام عراقي رسمي وجماهيري وإعلامي كبير.

ولم تقتصر الترتيبات على تشكيل اللجنة العليا، بل عمل الإتحاد العراقي على التنسيق مع اتحاد كأس الخليج العربي لتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من الاتحادين، بهدف متابعة كل ما يتعلق بالحدث عن قرب، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إظهاره بأبهى صورة.

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