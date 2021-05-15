بروتوكول خاص لعودة الجماهير السعودية للملاعب والتطبيق الإثنين المقبل

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

أصدرت وزارة الرياضة السعودية البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية، اعتباراً من الإثتين المقبل وبحد أقصى 40 % من سعة المدرجات. ويتضمن البروتوكول عدداً من الإجراءات الاحترازية كالتباعد ووضع الكمامات، إضافة إلى آلية دخول الجماهير ومنع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية.

وحدد البروتوكول الفئات التي سيسمح لها بحضور المباريات الرياضية، وتتضمن كل من أكمل الحصول على جرعة أو جرعتين من لقاح كوفيد 19، وكل من أصيب بالفيروس وتعافى منه، شرط أن يكون قد أمضى أقل من ستة أشهر منذ إصابته،وسيتم السماح بالدخول للفئات العمرية من 7 إلى 17 سنة شرط أن يكون الأشخاص غير مصابين أو مخالطين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن موافقته على عودة الجماهير إلى المدرجات على أن يبدأ التطبيق 17 الجاري وهو الأمر الذي يعني حضور الجماهير لمباريات الجولات الثلاث الأخيرة للدوري السعودي، ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة مقابل 48 للشباب و46 للاتحاد قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

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