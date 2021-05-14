إلغاء "ودية" العراق مع النيبال في البصرة

المصدر: دبي-علي شدهان

تسبب وباء "كورونا" بإلغاء المباراة الودية الدولية التي كان مقررا أن يخوضها منتخب العراق الأول لكرة القدم في البصرة أمام نظيره النيبالي أواخر الشهر الجاري ضمن الإستعدادات لاستئناف مرحلة التصفيات المزدوجة المؤهلة ل"مونديال" 2022، وكأس آسيا 2023.

خطاب اعتذار

وتلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، خطابا من نظيره النيبالي يعتذر فيه عن عدم إجراء اللقاء الودي بين المنتخبين لتعذر سفر منتخب بلاده إلى العراق بسبب احترازات "كورونا" في النيبال.

لقاء طاجيكستان

وبعد إلغاء ودية النيبال، بات برنامج إعداد أسود الرافدين للتصفيات المزدوجة، مقتصرا على خوض مباراة ودية دولية وحيدة أمام منتخب طاجيكستان 24 الجاري في ملعب البصرة الدولي.

معسكر مغلق

ويدخل منتخب العراق معسكرا مغلقا في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة اعتبارا من 18 الجاري، قبل خوض ودية طاجيكستان.

11 نقطة

ويحتل منتخب العراق، قمة المجموعة الثالثة برصيد "11 نقطة من 5 مباريات"، وتضم إلى جانبه، منتخبات البحرين "9 نقاط من 5 مباريات"، وإيران "6 نقاط من 4 مباريات"، وهونغ كونغ "5 نقاط من 5 مباريات"، وكمبوديا بنقطة وحيدة من 5 مباريات.

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