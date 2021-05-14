«بصقة» تكلف مدرباً الإيقاف 8 مباريات في الدوري العراقي

المصدر: دبي - علي شدهان

كلفت حالة «بصق»، بدرت من لؤي صلاح مدرب فريق أربيل الأول لكرة القدم تجاه حكم مباراة فريقه أمام نظيره الشرطة في الجولة 30 للدوري العراقي الممتاز، والتي انتهت بفوز الشرطة بهدفين لهدف، الإيقاف 8 مباريات من قبل الاتحاد العراقي.

اعتذار وتبرير

ورغم تقديمه اعتذاراً، إلا أن صلاح برر سلوكه بربطه بحالة الغضب التي انتابته من تأثيرات الحكم المساعد علي أحمد كاظم حكم المباراة، ودفعه نحو اتخاذ قرارات بالضد من مصلحة فريق أربيل على حد زعم صلاح.

40 حالة

وحصل لؤي صلاح على حالتي طرد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجاري، من أصل 40 حالة طرد تلقاها عدد من مدربي فرق البطولة.

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