24 ديسمبر موعد انطلاق "خليجي25" بالعراق

المصدر: دبي-علي شدهان

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، النقاب عن الموعد النهائي لانطلاق مباريات كأس الخليج العربي المقرر لها في مدينة البصرة أقصى جنوب بلاد ما بين النهرين، وذلك في 24 من ديسمبر المقبل.

تحديد الموعد

وأفصح الاتحاد العراقي، عن أن اتحاد كأس الخليج العربي حدد موعد انطلاق "خليجي25" خلال الفترة من 24 ديسمبر 2021 إلى 7 يناير 2022 في مدينة البصرة.

لجنة عليا

وبعد إعلان الموعد النهائي لانطلاق "خليجي25" في البصرة، سارع العراق إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، نجم أسود الرافدين السابق، وعضوية أسعد العيداني محافظ البصرة نائبا، وإياد بنيان رئيس الاتحاد العراقي، ومحمد فرحان الأمين العام للاتحاد العراقي، وأحمد عودة مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة، ووكلاء عدد من الجهات ذات العلاقة.

تهيئة المستلزمات

وتعمل اللجنة العليا على تهيئة كل مستلزمات إنجاح "خليجي25" التي تحظى باهتمام عراقي رسمي وجماهيري وإعلامي كبير.

أبهى صورة

ولم تقتصر ترتيبات الاتحاد العراقي على تشكيل لجنة عليا لـ "خليجي25" فحسب، بل عمل على التنسيق التام مع اتحاد كأس الخليج العربي لتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من الاتحادين، بهدف المتابعة عن قرب لكل ما يتعلق بالحدث، والعمل بروح الفريق الواحد من اجل إظهاره بأبهى صورة.

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