المايسترو أحمد الأحمر

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

إذا رأيته بالمصادفة خارج حدود الملعب، لم تتخيل أبداً أنه واحد من أمهر لاعبي كرة اليد في مصر والقارة الأفريقية.. هادئ.. خجول.. يرد التحية بأدب دون أن تحمل ملامح وجهه أي تعال، ودون أن يشعرك بأنه نجم مختلف، نجح بموهبته أن يكون الأبرز بين أبناء جيله، ونجح أيضا أن يغيّر مفهوم المصريين في الالتفاف حول نجم في لعبة أخرى غير كرة القدم.

أحمد الأحمر (37 عاماً)، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، تتبدّل نظرتك تجاه هذا الشخص الهادئ، إذا واتتك الفرصة للجلوس في المدرج، داخل صالات اللعب، لمشاهدة مباراة يلعب فيها هذا اللاعب الأعسر، تجده بهدوئه المعتاد، يتسلل في جبهته المفضلة – الجبهة اليسرى – وما إن يلتقط الكرة من أحد زملائه، تتلبسه روح أخرى، ربما تتخيله قاطرة لا يمكن إيقافها، أو صاروخاً يمر مروراً خاطفاً دون أن تلمحه.

إذا كنت من متابعي أحمد الأحمر، حتما ستنتظر وصول الكرة إلى يديه، تترقب أن ينفذ تلك الحركة المهارية التي يشتهر بها، وذلك عندما يحرك أحد كتفيه مراوغاً خصومه، وقبل أن يتوقع هؤلاء الخصوم ما سيفعله. سريعاً، يعدّل من وضعية جسده، ويخرج الكرة من يده اليسرى كالصاروخ لتسكن الشباك.. تسكن في زاوية صعبة على أمهر حراس المرمى، يحدث ذلك في ثوان معدودة.

في بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها مصر، في يناير الماضي، نال المنتخب المصري المركز السابع، وقدم أداء أبهر الجميع على المستوى المحلي والعربي والدولي.

بينما حصد الأحمر لقب رجل المباراة في مباراة روسيا، وهو أحد أقوى منتخبات كرة اليد على مستوى العالم، وقتها أطلق عليه معلق كرة اليد خالد خيري لقب «الموسيقار»، بعدما أثبت للمتابعين أنه صاحب موهبة لا تتغير بمرور الزمان، ولا تؤثر الإصابات المتكررة على قيمته الفنية، فقد اعتاد أن يتحامل على نفسه ويتناسى إصاباته من أجل نصرة فريقه أو منتخب بلاده.

كل ذلك صنع من الأحمر نجماً من النجوم القلائل الذين نالوا حب جمهور الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، وهي حالة نادرة من الإجماع التي يشهدها الشارع الرياضي المصري، برغم التعصب والاحتقان الغالبين على العلاقة بين جماهير الناديين في معظم الأوقات، وإذا حاولت أن تبحث عن سبب لذلك، ستجد عدة أسباب وليس سبباً واحداً، أولها هو أن ما يفعله الأحمر مع منتخب بلاده، يستحق الإشادة الجماهيرية، خصوصاً وأن الجماهير المصرية لا تشاهد مباريات كرة اليد إلا عندما يلعب منتخبها، كون أغلبها لا يهتم بمباريات الدوري المحلي.

وبلغة الأرقام التي تحكم الرياضة بشكل عام، يعد الأحمر هو الهداف التاريخي «للفراعنة» في بطولات كأس العالم بأكثر من 250 هدفاً وهداف مصر في دورات الألعاب الأولمبية بـ 77 هدفاً، كما أنه أكثر من شارك في البطولات الأفريقية وله 9 مشاركات، توجت مصر باللقب في 4 نسخ منها، إضافة إلى أنه أكثر اللاعبين حصولاً على بطولات قارية على مستوى العالم.

طوال رحلة احترافه، كان الأحمر نجماً في ثلاث قارات هي، أسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث حرصت عدة فرق عربية على الاستعانة بخدماته في مشاركاتها القارية، منها بطولة أفريقيا للأندية مع فريق الأفريقي التونسي، الذي توج معه بدوري أبطال أفريقيا، وفرق الجيش القطري وأهلي جدة السعودي والسد اللبناني، وتوج معها بأربعة ألقاب لأبطال آسيا، كما تواجد مع هذه الأندية في بطولات كأس العالم للأندية.

ولعب في صفوف فريق فلنسبورج الألماني عام 2015، وكان وقتها بطل أوروبا، وعلى الرغم من أنه لعب لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، إلا أنه فاز مع الفريق ببطولة كأس ألمانيا.

أيضاً وببساطة، فقد أجمعت غالبية الجماهير بانتماءاتها المختلفة على حب الأحمر، لأنه لم يقع يوماً ما في استفزاز جماهير المنافس بأي تصريحات، أما إذا فكرت في البحث عن أفضل لاعب كرة يد حالياً، لن يخطر على بالك سوى هذا اللاعب، الذي منحته بعض الجماهير لقب «ميسي» كرة اليد، في محاولة لتشبيه مهاراته بمهارة واحد من أمهر لاعبي كرة القدم عبر تاريخها.

منذ الصغر، كانت كرة اليد حاضرة في البيت الذي شهد مولد ونشأة أحمد الأحمر، فهو نجل مصطفى الأحمر، نجم الزمالك الأسبق، وأحد أبرز لاعبي كرة اليد في السبعينيات، لذا فقد بدأ الابن ممارسة اللعبة مبكراً في السابعة من عمره، في نفس النادي الذي كان شاهداً على تألق والده.

الطريف أن الأحمر الصغير ظل يمارس لعبتين هما، كرة القدم وكرة اليد في وقت واحد، حتى تغلبت كرة اليد على اختياراته، وفازت اللعبة بواحد من أفضل من مارسوها، وأصبح اللاعب الوحيد على مستوى العالم الذي ينجح في تحقيق 20 بطولة قارية مع أندية مختلفة، منها 15 بطولة مع الزمالك فقط.

على مستوى منتخب مصر، انضم اللاعب إلى منتخب مصر الأول، في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2004 في أثينا، وحصل معه على كأس الأمم الأفريقية أعوام 2004 و2008، و2016 و2020.

إنجازات شخصية:

هداف كأس العالم للأندية عام 2010 برصيد 41 هدفاً.

الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية برصيد 197 هدفاً.

الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في العالم «20 بطولة».

الأكثر تتويجًا في العالم بالبطولات القارية مع فريق واحد «15 بطولة مع فريق الزمالك».

برونزية كأس العالم للأندية مرة مع الزمالك.

رابع كأس العالم للأندية مرتين مع الإفريقي التونسي.

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الاسم: أحمد مصطفى الأحمر

مواليد: 27 يناير 1984

ناديه الحالي: الزمالك

لعب لأندية كثيرة منها:

الكويت الكويتي، السد اللبناني، الأفريقي التونسي، الفحاحيل الكويتي، أهلي جدة السعودي، العربي الكويتي، الوحدة السعودي، والجيش القطري.

البطولات:

13 بطولة محلية، 22 بطولة قارية «آسيا وأفريقيا»

كأس ألمانيا مع فريق فلنسبورج.

بطولاته مع منتخب مصر:

4 أمم إفريقيا

3 دورة الألعاب الإفريقية

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