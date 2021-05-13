إيقاف مدرب كرة عن العمل في العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف مؤيد جودي، المدرب المساعد "المبعد" عن الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق، عن العمل لمدة سنتين على خلفية تصريحات تلفزيونية في برنامج رياضي شهير.

جلسة استماع

وجاء القرار بعد جلسة استماع عقدتها لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي، لم يحضرها شخصيا جودي، وتم الدفاع عنه من قبل محام تلقى أسئلة محددة بشأن الاتهامات الموجهة لموكله.

قرار الإيقاف

وبعد جلسة الاستماع، اتخذت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي قرارها بإيقاف جودي لمدة سنتين وفقا لأحكام المادة 1/68 انضباط وبدلالة المادة 9 انضباط.

رد جودي

وبعد صدور القرار، رد مؤيد جودي بالتهديد باللجوء للمحكمة الرياضية العراقية، معلنا أنه كلف محامين لإقامة دعوة قضائية ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم.

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