«فيفا» يعلن مواعيد «تمهيدي» كأس العرب

المصدر: (نيقوسيا - أ ف ب)

حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد مباريات الدور التمهيدي للنسخة العاشرة لمسابقة كأس العرب المقررة خلال الفترة ما بين الأول حتى 18 ديسمبر المقبل. وتقام المباريات السبع في التمهيدي في الفترة بين 19 و25 يونيو المقبل.

وتم تقسيم المنتخبات الـ23 المشاركة إلى فئتين، الأولى تأهلت مباشرة إلى المجموعات وهي: الإمارات، والسعودية، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، والعراق وسوريا، إضافة لقطر المضيفة، أما فرق التمهيدي فهي: عُمان، ولبنان، والأردن، والبحرين، وموريتانيا، وفلسطين، وليبيا، والسودان، وجزر القمر، واليمن، والكويت، وجنوب السودان، وجيبوتي والصومال.

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