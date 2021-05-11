تأجيل متوقع لانتخابات اتحاد الكرة العراقي

المصدر: دبي - علي شدهان

يُتوقع أن يتم تأجيل الانتخابات المرتقبة لاتحاد كرة القدم العراقي، والمقرر لها في الثلاثين من يونيو المقبل في العاصمة بغداد.

عدم مصادقة

ويعود التأجيل المتوقع لانتخابات اتحاد الكرة العراقي إلى عدم مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا» على النظام الأساسي للاتحاد العراقي، وعدم إجراء انتخابات الاتحادات الفرعية في المحافظات العراقية.

منصب الرئيس

ويتوقع أن يتنافس على منصب الرئيس في الانتخابات المرتقبة للاتحاد العراقي، عدنان درجال وزير الشباب والرياضة الحالي النجم الشهير للكرة العراقية، وشرار حيدر النجم السابق لأسود الرافدين.

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