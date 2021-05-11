وفاة رئيس نادي الهلال السابق متأثراً بـ "كورونا"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

انتقل للدار الآخرة رئيس نادي الهلال السوداني السابق عبد الرحمن سر الختم متأثراً بإصابته بـ (كورونا)، حيث ظل عدة أسابيع تحت الرعاية الطبية في مستشفى علياء بمدينة أمدرمان ووافاه الأجل في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، ونعى نادي الهلال السوداني رئيسه السابق وأعلن النادي الحداد عليه.

وسبق لعبدالرحمن سر الختم الترشح لرئاسة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وتولى عدة مناصب كان أبرزها وزيراً للدفاع في السودان، وعمل سفيرا للسودان في العاصمة المصرية القاهرة وفي العاصمة الاثيوبية إديس أبابا.

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