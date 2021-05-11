تصريح تلفزيوني يقود مدرباً عراقياً إلى "الانضباط"

المصدر: دبي - علي شدهان

تسبب تصريح في برنامج تلفزيوني بقيادة مدرب عراقي إلى المثول أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم.

دعوة حضور

وظهر مؤيد جودي المدرب المساعد «المبعد» عن الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق في برنامج تلفزيوني شهير، تحدث خلاله عن جوانب عدة، منها ما تم اعتباره «تجاوزاً» على شخصيات في الاتحاد العراقي، الأمر الذي دفع الأخير إلى استدعاء جودي للحضور إلى مقر الاتحاد اأمس الاثنين في العاصمة بغداد.

جلسة الاستماع

وسارع جودي إلى رفض دعوة الحضور، بحجة أنه لم يقصد أي شخص في الاتحاد خلال حواره التلفزيوني، موكلاً محامياً للدفاع عنه خلال جلسة الاستماع التي عقدت أمس.

ملف القضية

ولم يكتف جودي برفض الحضور شخصياً إلى جلسة لجنة الانضباط فحسب، بل هدد برفع ملف قضيته إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومحكمة «كاس» في حال صدر بحقه قرار مجحف بعد الانتهاء من جلسة لجنة الانضباط.

نجم سابق

واعتبر جودي إبعاده من الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق، معيباً ولا يليق بتاريخه الرياضي باعتباره نجماً لامعاً سابقاً في سماء كرة القدم العراقية.

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