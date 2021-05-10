مصر تطلب تأجيل ودية بوروندي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاباً إلى نظيره البوروندي، لإخطاره بطلب تأجيل المباراة الودية، بين منتخبي مصر وبوروندي، والتي كان مقرراً إقامتها في 3 يونيو المقبل، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي «فيفا» تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة، إلى أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة، بدلاً من يونيو، وذلك بسبب فيروس «كورونا»، ولضمان إقامة المباريات في ظروف مثلى لجميع المنتخبات.

وطلب الاتحاد المصري تأجيل المباراة الودية إلى سبتمبر المقبل، وألمح حسام البدري المدير الفني لمنتخب «الفراعنة»، إلى أنه سيعيد كل حساباته الفنية، عقب قرار تأجيل مباراتي أنجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، من أجل الوصول إلى أفضل الحلول التي تخدم مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني، ومناقشة كل الأمور المتعلقة بحالة الإجهاد عند كل اللاعبين، بسبب ضغط مباريات الدوري الممتاز، وكذلك ظروف اللاعبين المحترفين.

وينوي البدري إعادة ترتيب برنامج استعدادات المنتخب لتصفيات المونديال، في ظل الأزمات التي يشهدها الدوري المحلي، وانتشار فيروس «كورونا».

في سياق مختلف، أكد عدلي القيعي مستشار النادي الأهلي للتعاقدات، أن ناديه سيتخذ إجراءات وصفها بالقوية، وذلك للدفاع عن حقوق النادي، وألمح إلى إمكان اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتقديم شكوى بسبب تجاهل الاتحاد المصري طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته المقبلة بالدوري.

وقال القيعي عبر قناة النادي الأهلي، رداً على التصريحات التي أدلى بها باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بشأن رغبته في وجود عدالة تحكيمية، «هناك من يتمنى انسحاب الأهلي من الدوري، ولكننا لن ننسحب وسنتخذ إجراءات قوية، ولن نترك فرصة للدفاع عن حقوقنا ونهدرها وحتى إن كان عن طريق اللجوء إلى فيفا».

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