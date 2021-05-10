أرقام مهمة قبل "كلاسيكو" مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

سيكون عشاق كرة القدم المصرية على موعد مع مباراة قمة جديدة بين القطبين الأهلي والزمالك، اليوم الاثنين، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الأهلي والزمالك مباراة القمة اليوم الاثنين، الموافق 10 مايو 2021، بعد أن نجحا في العودة لطريق الانتصارات في الجولة الماضية من الدوري المصري.

وفاز الأهلي على نظيره فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة تغلب الزمالك على فريق سموحة.

ونستعرض تاليا أبرز الأرقام الخاصة بالأهلي والزمالك، سواء في الموسم الحالي أو على صعيد تاريخ مواجهات القمة، وفق رصد لـ (آس).

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر مايو

خلال شهر مايو لعب الأهلي والزمالك 12 مباراة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، ونجح الأبيض في تحقيق الفوز خلال 5 مباريات، بينما تغلب الأحمر في 3 مباريات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

التقى الأهلي والزمالك في الدوري المصري 121 مرة، فاز المارد الأحمر في 46 مباراة، بينما حقق الفارس الأبيض الفوز في 27 مباراة، وانتهت 48 مباراة بالتعادل.

الهداف التاريخي

عبد الكريم صقر هو الهداف التاريخي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وسبق للاعب الراحل أن لعب بقميصي القطبين، وسجل بقميص القلعة الحمراء 10 أهداف في القمة، و9 أهداف لصالح القلعة البيضاء.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بعد خوضه 20 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني، برصيد 40 نقطة، بعد خوضه 18 مباراة.

هدافو الأهلي والزمالك في الدوري المصري هذا الموسم

يتصدر محمد شريف ترتيب الهدافين لفريق الأهلي هذا الموسم في الدوري المصري برصيد 9 أهداف، بينما يتصدر المغربي أشرف بن شرقي ترتيب هدافي الزمالك هذا الموسم في الدوري برصيد 10 أهداف.

مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري هذا الموسم

لعب الأهلي هذا الموسم 18 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات.

ولعب الزمالك هذا الموسم في الدوري 20 مباراة، وفاز في 13 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز