تزوير لسحب الثقة من إدارة «هلال الأُبيض»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

تقدم نادي «هلال الأُبيض» ببلاغات جنائية في مواجهة أشخاص اتهمهم بتزوير إمضاءات بعض أعضاء الجمعية العمومية بغرض سحب الثقة من مجلس الإدارة، وسيتم إحضار الشهود الذين تم تزوير إمضاءاتهم للإدلاء بأقوالهم لدى المتحري الخاص بالبلاغ، وأكد متحدث باسم مجلس إدارة الهلال الأبيض في تصريحات شروعهم في تدوين البلاغات فوراً والحفاظ على هيبة مجلس الإدارة، وإرساء أدب وموروثات نادي «هلال الأُبيض»، والتي تدين وترفض مثل هذه الممارسات، مضيفاً أنهم على استعداد لمغادرة النادي بالطرق الشرعية والقانونية وليس بمثل هذه التصرفات الدخيلة على مجتمع ناد كبير وعريق مثل «هلال الأُبيض».

من ناحية أخرى، كسب المريخ أولى تجاربه الإعدادية بمعسكره في القاهرة، وحقق فوزاً كبيراً على فريق «الشمس» أحد أندية الدرجة الثانية في مصر بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالقاهرة.

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