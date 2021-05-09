نجم برشلونة يقترب من النصر السعودي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أصبح البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني أهم الصفقات الجديدة لنادي النصر السعودي للموسم الجديد 2021-2022، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن النادي الكاتلوني نتيجة عدم ارتياحه مع المدرب الهولندي الشهير رونالد كومان، ويعيش الدولي البوسني ميراليم بيانيتش واحدة من أصعب مواسمه على الإطلاق، في ظل تهميشه من قبل كومان، ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " سبورت " الكاتالونية، فإن بيانيتش صاحب الـ 31 عاماً قرر الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي.

ودخل نادي النصر السعودي في مفاوضة اللاعب بقوة بعد ساعات قليلة من الكشف عن رغبة كل من تشيلسي الانجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي للتعاقد مع اللاعب، ولعب ميراليم بيانيتش هذا الموسم 28 مباراة فقط في كل المسابقات ولم يسجل أو يصنع.

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