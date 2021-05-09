أمين عمر يدير قمة الأهلي والزمالك المصري غداً

المصدر: دبي- العوضي النمر

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم غداً في الدوري الممتاز، إلى الحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبدالفتاح، وأحمد الغندور حكما رابعا، ومحمود عاشور حكما للفيديو، ومحمود بسيوني حكما مساعدا للفيديو.

يذكر أن أمين عمر سبق وادار 13 مباراة لـ الأهلي في الدوري المصري، حيث حققت القلعة الحمراء 9 فوز وتعادل مرتين وخسارة مرتين، وأشهر خلال الـ13 مباراة، بطاقة حمراء مرة واحدة ضد الأهلي وكانت لـ صالح جمعة واحتسب 4 ركلات جزاء لصالح الأهلي.

فيما أدار أمين عمر 20 مباراة في الدوري المصري للزمالك الذي فاز خلالهم في 17 مباراة وتعادل في 3 ولم يذوق طعم الخسارة مع صافرة أمين عمر.

وأشهر أمين عمر، 30 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين لـ فرجاني ساسي ومحمد طلعت واحتسب 10 ركلات جزاء لنادي الزمالك.

وكان أمين عمر الثالث في قائمة اختيارات لجنة الحكام والتي كانت تفاضل بين محمد الحنفي وإبراهيم نور الدين، لكن فجأة تدخل أحمد مجاهد وقرر إسناد المهمة التحكيمية لأمين عمر بعيداً عن الرؤية الفنية للجنة الحكام.

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