"الأفريقي" يوافق علي نقل مباراة الأهلي وصن داونز إلى ملعب السلام

المصدر: دبي- العوضي النمر

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على نقل مباراة الأهلي المصري أمام ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى استاد السلام والتي ستجرى يوم 15 مايو الجاري دون حضور جماهيري.

وكانت القرعة أوقعت الأهلي في مواجهة صن داونز بدور الثمانية للنسخة الثالثة على التوالي في المسابقة، بعدما سبق أن التقيا في النسختين الماضيتين.

فيما تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك التي تقام مساء غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره بعد نزيف النقاط الذي تعرض له خلال المباريات السابقة وأبعده قليلا عن صدارة ترتيب الدوري المصر، فيما يدخل فريق الزمالك متصدر ترتيب جدول الدوري المباراة على أمل الفوز على الأهلي بعد خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بجانب خسارة الدور الأول في الدوري.

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