الكشف عن آلية وشروط دخول الجماهير إلى الملاعب السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة " مكة" الإلكترونية السعودية ، عن آلية وشروط السماح للجماهير في المملكة لدخول الملاعب.

وبحسب الصحيفة فسيحرم أي مشجع لا يلتزم بالوقت المحدد له مسبقا لدخول الملعب، من تشجيع فريقه من المدرجات، حيث سيمنع من الدخول إلى الملعب، وذلك كواحدة من الإجراءات الاحترازية التي يتوقع تطبيقها مع عودة الجماهير إلى الملاعب.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يسمح بالدخول لكل الجماهير المحصنين الذين أخذوا لقاح (كوفيد 19) دون غيرهم، وذلك حسب بيانات تطبيق (توكلنا) سواء أخذ جرعه أو جرعتين، فيما سيتم تكليف النادي المستضيف بعمل قياس درجة الحرارة للجماهير قبل الدخول إلى الملعب.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الرياضة السعودية ممثلة بالإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية خلال اليومين المقبلين عن آلية عودة الجماهير للملاعب بعدما حددت الخامس من شوال موعدا لهذه العودة، على أن تنفذ الآلية بعد التشاور ومناقشة عدد من الجهات في مقدمتها وزارة الصحة، والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين والأندية والشركات المشغلة وجهات أخرى.

وسبق أن سمحت وزارة الرياضة السعودية بعودة الجماهير (المحصنين) في مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الفلسطيني على ملعب مرسلو بارك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وكأس آسيا 2023 بالإمارات، مشترطة ألا تتعدى النسبة 40%.

وسيستمر السماح بالدخول فقط للجماهير المحصنين الذين أخذوا لقاح (كوفيد-19) دون غيرهم وذلك حسب بيانات تطبيق (توكلنا) سواء أخذ جرعه أو جرعتين.

وتأتي عودة الجماهير لمباريات الدوري بعد عام تقريبا على منعها من الحضور في الملاعب السعودية تقليلا من تفشي فيروس كورونا.

الآلية المنتظر تطبيقها لدخول الجماهير:

حجز التذاكر عبر منصة الكترونية.

وضع آلية التباعد الاجتماعي عند حجز المقاعد.

تحديد بوابات لدخول الجماهير وأخرى لخروجهم.

تحديد وقت دخول مخصص لكل مشجع وقت شراء التذاكر.

بيع تذاكر جماهير أندية الدرجة الأولى في مقرات الأندية أو متجر النادي للفئة المستثناة بعد التأكد من تطبيق توكلنا.

منع بيع التذاكر في الملعب يوم المباراة.

حرمان المشجع الذي لا يلتزم بوقت الدخول من الدخول.

يسمح بالدخول فقط للجماهير المحصنين الذين أخذوا لقاح (كوفيد 19) دون غيرهم وذلك حسب بيانات تطبيق توكلنا سواء أخذ جرعة أو جرعتين.

توفير أبواب تعمل ذاتيا، وفي حال عدم توفرها ببعض الملاعب، تترك جميع البوابات مفتوحة منعا لزيادة تلامس مقابض الأبواب.

توزيع مطهرات أيدي موافقة لاشتراطات الهيئة العامة للدواء والغذاء ووضعها في أماكن بارزة عند جميع المداخل والأبواب ودورات المياه يسهل وصول الجماهير إليها.

تخصيص مشرفين لتنظيم مواقف سيارات الجماهير.

تزويد دورات المياه بصنابير تعمل آليا لتجنب انتقال العدوى عن طريق اللمس. تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل مستمر.

وضع ملصقات التباعد الاجتماعي على الأرضيات في جميع مرافق المنشأة.

تدريب عاملين على كيفية التعامل مع الجماهير وتذكيرهم بالتباعد قبل دخول الملعب وأثناء المباراة وعقبها.

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